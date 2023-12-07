Украина осталась без американской помощи до Нового года

Конгресс против Белого дома

В своем спецобращении американский президент пустил в ход все доводы и даже угрозы.

"Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они уйдут на каникулы. Честно говоря, я шокирован тем, что мы вообще дошли до этой точки", - сказал глава Белого дома.

Как добавил Байден, "если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом, он собирается продолжать, если Путин нападет на союзника по НАТО, тогда как мы, как члены НАТО, возьмем на себя обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО".

В российском посольстве заявили, что руководство США, похоже, потеряло связь с реальностью.

"Такие "страшилки" фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации. Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру, лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?", - сказано в заявлении диппредставительства.

Пока в Конгрессе думают, Байден провел онлайн-переговоры с лидерами "Группы семи", куда пригласили и Владимира Зеленского. Но, видимо, и тут американского президента ждало разочарование. Тем временем в Сенате, где большинство у демократов, так и не смогли завершить процедурное голосование. Для того, чтобы начать обсуждение по существу, требовалось всего 60 голосов. Но даже их набрать не получилось. Американские СМИ называют это одним из самых больших провалов Джо Байдена.

"Мы давно должны были выделить деньги Израилю. Но что они делают? Они зачем-то объединяют пакет помощи Израилю со средствами для Украины. При этом у нас давно стоит проблема защиты южных границ. Но чего хочет администрация? Больше денег для Украины! Украина, Украина, Украина. Я не собираюсь голосовать за Украину, пока не обезопасят наши границы", - заявил сенатор Джош Хоули.

Шансов на то, что новая помощь Украине будет одобрена до Нового года, практически не осталось. Вашингтон, чтобы уж совсем не расстраивать привыкших к миллиардной помощи украинцев, подкинули им новый пакет - размером всего в 175 миллионов долларов. Подчеркнув, что, возможно, это все.

В поиске более актуальных новостей даже американские журналисты предпочли сменить тему. И под конец выступления попросили Джо Байдена лучше прокомментировать скандальное дело о его импичменте.

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