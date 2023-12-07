ЦАХАЛ не прекращает атаки ни днем, ни ночью: сводки с Ближнего Востока

В заложниках у боевиков ХАМАС находятся еще десятки человек

Уже несколько дней израильские войска сражаются с боевиками ХАМАС в центре второго по величине города сектора Газа Хан-Юнис.

"В Джабалии, Шиджайе и районе Хан-Юниса мы прорвали оборонительные линии террористов. Они сейчас выходят из-под земли и сражаются против наших сил в рукопашной схватке. Но преимущество на нашей стороне", - заявил Даниэль Хагари, официальный представитель Армии обороны Израиля.

При поддержке авиации и артиллерии ЦАХАЛ не прекращает атаки ни днем, ни ночью. Накануне командование армии обороны Израиля доложило руководству страны, что блокирован дом лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

"Наши силы сейчас могут достичь любой точки сектора Газа. Они окружили дом Яхьи Синвара. Так что его дом - не крепость. Он, конечно, может сбежать, но это только вопрос времени, когда мы его поймаем. Также мы оказываем давление, чтобы позволить Красному Кресту посетить наших похищенных граждан", - сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В заложниках у боевиков ХАМАС находятся еще десятки граждан Израиля и других стран. А гуманитарное перемирие, которое позволило освободить часть людей, уже неделю как прервано. На новые переговоры стороны не идут до выполнения своих условий, ХАМАС требует незамедлительного прекращения огня, Израиль заявляет, что намерен добиваться полного уничтожения группировки. А страдать продолжают мирные жители сектора Газа. Безопасных районов в анклаве уже давно не осталось. Удары израильской армии приходятся и по жилым кварталам Хан-Юниса.

Авиабомбы и снаряды рвутся на территории госпиталей и самого южного города сектора газа Рафах на границе в Египтом. Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые с момента вступления в должность воспользовался статьей 99 устава организации и обратился к Совету безопасности с призывом незамедлительно приложить все усилия для прекращения огня. Наблюдатель Палестины при ООН сообщил, что проест соответствующей резолюции практически готов. Но будет ли он принят, учитывая позицию ряда западных стран, которые ранее провалили уже не один документ?

В Израиле открыли выставку "Нова фестиваль". Именно его участники одними из первых пострадали во время нападения боевиков ХАМАС на территорию страны 7 октября. Организаторы убеждены, что экспозицию должны увидеть во всем мире, ведь террористическая атака могла случиться в любой стране. В первые же часы погибли 1200 израильтян. Также с начала операции Газе ЦАХАЛ потерял более 400 военнослужащих.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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