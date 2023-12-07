В Приморском океанариуме случился пингвиний бум

Сейчас - самый пик рождаемости

В Приморском океанариуме - пингвиний бум. В природе эти нелетающие птицы обычно приносят потомство весной и осенью, а здесь - круглый год. И сейчас самый пик рождаемости. Почти под каждым крылом орнитологи находят яйца, а бывает даже по два.

В природе пингвины высиживают яйца в норах, здесь они тоже есть, их занимают в первую очередь самые проворные пары, для остальных сотрудники обустраивают гнезда. Причем ставят их там, где пара больше всего проводила время вместе.

Обязанности в пингвиньей семье разделены пополам. Яйца высиживают и самка, и самец - по очереди. Птенец вылупляется через 38 дней. Примерно на десятый день ученым приходится ненадолго забрать дитя у пернатых родителей на проверку. В полной темноте яйцо просвечивают мощным фонариком. Биологам нужно убедиться, что оно оплодотворенное и эмбрион хорошо развивается.

Пингвиньей любви не прикажешь. Спутника жизни они выбирают себе сами. И если им удалось один раз обзавестись потомством, то пара остается вместе на всю жизнь. Главное, чтобы в стае не случились родственные связи. Поэтому орнитологи тщательно следят за судьбой каждого птенца.

"У нас была такая ситуация. Брат с сестрой. У них даже яйца были. Но мы их забрали, потому что если в первом поколении еще не будет генетических отклонений, то дальше однозначно", - рассказала Мирослава Сабуцкая, ведущий специалист отдела орнитологии службы по работе с морскими млекопитающими Приморского океанариума.

Эти пернатые словно знают, что их вид находится в Красной книге и нужно всеми силами повышать рождаемость. Пингвиньи демографические показатели здесь выросли с 14 до 43 особей за 5 лет. Такого удается добиться далеко не каждому океанариуму. Приморские орнитологи говорят, что старались создать птицам максимально комфортные условия.

Питание, у пингвинов Гумбольдта действительно, что называется, от живота. Трехразовое. В рационе - рыба. В основном корюшка. За несколько дней до появления потомства самка отказывается от еды. Но потом активно наверстывает упущенное. Особый подход к тем, кто сидит на кладке.

Орнитологи надеются, что пингвины будут и дальше приносить потомство. И популяция этого редкого вида будет только расти. Сейчас для них здесь строят уже дополнительный бассейн. Специалисты готовы поделиться птенцами с другими океанариумами.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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