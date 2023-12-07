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В Красноярском крае фура с коровами попала в ДТП

15:14
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Водитель большегруза выехал на встречную полосу

В Красноярском крае на трассе столкнулись две фуры, одна из них перевозила коров - 35 животных погибли. Они находились в полуприцепе КамАЗа.

Водитель большегруза выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался другой автомобиль. От удара КамАЗ съехал в кювет и перевернулся, в кабине начался пожар.

Водитель госпитализирован, остальные участники ДТП не пострадали. А уцелевших бурёнок - всего пять голов - с трудом переместили в другую фуру.

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