В Красноярском крае фура с коровами попала в ДТП

Водитель большегруза выехал на встречную полосу

В Красноярском крае на трассе столкнулись две фуры, одна из них перевозила коров - 35 животных погибли. Они находились в полуприцепе КамАЗа.

Водитель большегруза выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался другой автомобиль. От удара КамАЗ съехал в кювет и перевернулся, в кабине начался пожар.

Водитель госпитализирован, остальные участники ДТП не пострадали. А уцелевших бурёнок - всего пять голов - с трудом переместили в другую фуру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"