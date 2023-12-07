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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:23
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Старший лейтенант Руслан Шайхутдинов с подчиненными отразил 11 атак вражеской пехоты

В Минобороны России рассказали о новых подвигах военных в зоне спецоперации.

Сержант Алексей Зеленин, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны радикалов, решил не менять позицию САУ, а ударить по врагу. В результате точных попаданий уничтожены минометные расчеты, бронемашины и живая сила ВСУ. Мужество и профессионализм Алексея позволили сохранить личный состав и боеспособность самоходной установки.

Старший лейтенант Руслан Шайхутдинов с подчиненными отразил 11 атак вражеской пехоты, которую поддерживала артиллерия и бронированная техника. Противник понес значительные потери. Рубеж обороны российских мотострелков был удержан.

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