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Киргизия объявила о соблюдении санкций против России "по возможности"

10:03
  • четверг
  • 07 декабря 2023

При этом Бишкек продолжает сотрудничать с Москвой

Киргизия по возможности соблюдает антироссийские санкции, но "торговля есть торговля". Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.
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Политик напомнил, что "есть договоренности по соблюдению антироссийских санкций", однако подчеркнул, что Бишкек сотрудничает и с Москвой, и с Киевом, и с Брюсселем, сообщает "Интерфакс".

Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли. Мы выступаем за мирное урегулирование этого конфликта, но торговля есть торговля, тем более Россия — наш основной партнер.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров, принимая в Бишкеке спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, отметил, что союзничество страны с и Россией динамично развивается во всех направлениях. Недавний визит Владимира Путина в Кыргызстан "был весьма результативным, успешным и придал важный импульс развитию двусторонних отношений", подчеркнул политик.

Российский посол в Бишкеке Николай Удовиченко подчеркивал, что Москва готова к продолжению всестороннего сотрудничества с Киргизией, в том числе в военной и военно-технической сферах, поскольку "происходящие сегодня изменения в геополитической сфере, рост конфликтности международных отношений повышают роль коллективных сил безопасности".

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