На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения

Криминалисты изъяли патрон и гильзы

На теле бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружены два пулевых ранения. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

По ее словам, во время осмотра места преступления следователи и криминалисты изъяли смывы, патрон и несколько пистолетных гильз. Они провели тщательный досмотр автомобиля погибшего и гостиничного номера, в котором политик проживал на протяжении последних месяцев.

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря в одном из гостиничных номеров в Одинцово. Причиной смерти политика стал выстрел из неизвестного оружия. На данный момент сотрудники силовых ведомств ведут активный розыск предполагаемого убийцы на территории всего ЦФО. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

По данным Reuters, ответственность за убийство бывшего украинского парламентария лежит на СБУ. СМИ Украины уже подтвердили причастность ведомства к смерти политика и назвали его убийство операцией по устранению "топового предателя".

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