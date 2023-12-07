ФСБ задержала организатора диверсий в 15 регионах

Молодой человек искал исполнителей через мессенджер

В Калининградской области сотрудники ФСБ России задержали 21-летнего организатора диверсий в 15 российских регионах.

Мужчина действовал по заданию Киева. Он держал связь с кураторами через мессенджер, искал людей, которые были бы готовы устроить поджог объектов связи и транспортной инфраструктуры. За работу он получал денежное вознаграждение, сообщили в ЦОС ФСБ.

С февраля по март 2023 года ему удалось организовать более 15 случаев поджогов. Правоохранители смогли предотвратить пять таких случаев и задержали десять исполнителей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена". В ходе расследования дела выяснилось, что молодой человек передал сотруднику специальных служб Украины сведения о войсковой части в Калининградской области, где он ранее служил.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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