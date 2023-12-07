МИД России заявил об отсутствии надежды на мир в Газе

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне острой

Надежды на скорое завершение противостояния между ХАМАС и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время нет. Такое заявление сделали в четверг, 7 декабря, в российском Министерстве иностранных дел.

Спикер ведомства Мария Захарова напомнила в эфире "Соловьев.Live", что палестино-израильский конфликт имеет давнюю историю, но новый виток беспрецедентен.

Были войны, были террористические акты, все было там, но такого, что случилось 7 октября и длится уже два месяца... Нет никакой, к сожалению, надежды на то, что это в ближайшее время завершится.

Ранее источники рассказали, что Израиль обдумывает возможность затопления сети подземных туннелей ХАМАС в секторе Газа морской водой с помощью насосов. С этой целью израильские военные уже смонтировали большие насосы для перекачки воды примерно в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати.

При этом есть позитивные сдвиги в решении гуманитарных проблем в секторе Газа. Израильское правительство одобрило минимальное увеличение поставок топлива в анклав для предотвращения гуманитарного коллапса. Объемы поставляемого топлива будут изменяться в зависимости от динамики ситуации.

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