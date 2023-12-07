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Роспотребнадзор предупредил об эволюции рисков биологической безопасности

10:51
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Идет смена границ очагов инфекций

Риски биологической безопасности остаются и эволюционируют — фиксируется смещение границ природных очагов инфекций. Такое заявление сделала в четверг, 7 декабря, руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.

Эксперт отметила, что в связи с изменением климата происходит расширение ареала переносчиков опасных болезней.

Например, лихорадки Эбола и Марбург распространяются на новые территории, расширяется география распространения холеры, цитирует Попову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 27 ноября по 3 декабря в России госпитализирован 8981 заболевший коронавирусом. Показатель заболеваемости коронавирусом за тот же период вырос на 22,8%, его рост зафиксирован в 73 субъектах страны.

На этом фоне многих беспокоят сообщения из Китая, где зарегистрировали резкий всплеск заболеваемости пневмонией. Однако представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заверила, что риска новой пандемии нет. По ее словам, микоплазменная пневмония часто наблюдается в зимнее время года, она лечится антибиотиками и "четко выявляется во многих разных странах".

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