Два человека погибли в результате стрельбы в брянской школе

Четверо пострадали

В результате стрельбы в школе Брянска погибли два человек, в том числе сама стрелявшая. Еще четверо пострадали. Об этом сообщает мэрия города, пишет РИА Новости.

В то же время УМВД по Брянской области сообщает о трех пострадавших. Правоохранители подтвердили информацию о том, что устроившая стрельбу школьница покончила с собой.

Стрельба в брянской гимназии №5 произошла в четверг утром. Ученица 8-го класса пронесла в школу огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила из него.

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