Выборы президента России состоятся 17 марта

Такое постановление принял Совет Федерации

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Соответствующее решение было принято верхней палатой российского парламента в четверг, 7 декабря.

Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, это решение было принято единогласно: за назначение президентских выборов на 17 марта проголосовали все 162 сенатора, принимавшие участие в заседании.

Ранее глава комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что решение относительно возможности многодневного голосования на президентских выборах будет принимать Центральная избирательная комиссия.

Действующий президент России Владимир Путин еще не оглашал свои планы относительно выборов главы государства в 2024 году. Однако его белорусский коллега Александр Лукашенко заявлял, что Путин одержит победу на предстоящих выборах — на данный момент у российского лидера нет ни одного "серьезного соперника", который мог бы составить ему конкуренцию.

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