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Скончалась пострадавшая при стрельбе в Брянске школьница

10:53
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Число погибших возросло до двух

Пострадавшая при стрельбе в брянской школе скончалась от полученных ранений.

Об этом в четверг, 7 декабря, сообщили в МВД России. Ранее сообщалось, что открывшая стрельбу девушка покончила с собой. Таким образом, число жертв ЧП возросло до двух.

На данный момент известно о пяти пострадавших. Один из мальчиков находится в реанимации, он потерял много крови. Оказание медпомощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, передает РИА Новости.

О стрельбе в брянской гимназии №5 стало известно утром 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла в школу помповое ружье, оружие было спрятано в тубус. В начале урока она открыла стрельбу по своим одноклассникам. Всего девочка сделала пять выстрелов, после чего покончила с собой

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Школа оцеплена, всех учеников отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В качестве приоритетной версии рассматривается конфликт девушки с одноклассниками.

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