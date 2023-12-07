СКР возбудил дело о стрельбе в брянской школе

Его расследуют по статье об убийстве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство") после стрельбы в брянской школе. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

По предварительным данным, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье, из которого выстрелила в своих одноклассников. Два человека погибли, среди них — стрелявшая, пятеро пострадавших.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются мотивы и обстоятельства преступления, сообщает ТАСС.

В Министерстве здравоохранения России уточнили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь, одному из них уже делают операцию.

Учащиеся гимназии, в которой произошла эта трагедия, рассказали, что устроившая стрельбу девушка была "очень странной, не сидела в социальных сетях и почти не общалась с одноклассниками", сообщает Telegram-канал Shot.

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