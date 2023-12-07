Президент Ирана рассказал, что планирует обсудить с Владимиром Путиным

Эбрахима Раиси ждут в Москве

Темами российско-иранских переговоров на высшем уровне станут ситуация на Ближнем Востоке и реализация проекта транспортного коридора "Север — Юг". Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал президент Ирана Эбрахим Раиси непосредственно перед вылетом в Москву.

В российской столице Эбрахима Раиси примет президент России Владимир Путин, у политиков запланированы переговоры по спектру вопросов. В центре внимания, бесспорно, окажется палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа.

Иранский президент подчеркнул, что и Москва, и Тегеран стремятся реализовать проект коридора "Север — Юг", поэтому одной из тем переговоров является ускорение его строительства, сообщает ТАСС.

Ранее в Тегеране рассказали, что лидеры двух государств проведут консультации по двусторонним вопросам России и Ирана, включая экономическое взаимодействие, а также обсудит ряд региональных и международных вопросов, в особенности ситуацию в Палестине.

В октябре российский лидер Владимир Путин созванивался с Раиси, чтобы обсудить эскалацию палестино-израильского конфликта и поиск путей его урегулирования. Политики выразили обеспокоенность катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и усугубляющимся гуманитарным кризисом.

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