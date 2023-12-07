Власти окажут помощь семьям погибшей и раненных при стрельбе в Брянске

Идет расследование

Семьям погибшей и раненых при стрельбе в школе в Брянске окажут необходимую помощь.

Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата", - написал он в своем telegram-канале.

Богомаз добавил, что власти и правоохранительные органы Брянской области намерены выяснить обстоятельства, при которых школьница смогла достать и пронести в школу огнестрельное оружие.

О стрельбе в брянской гимназии №5 стало известно утром 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла в школу помповое ружье, оружие было спрятано в тубус. В начале урока она открыла стрельбу по своим одноклассникам. Всего девочка сделала пять выстрелов.

По последним данным двое детей, включая стрелявшую, погибли. Еще пять человек пострадали, один мальчик в реанимации. Оказание медпомощи пострадавшим находится на контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Школа оцеплена, всех учеников отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В качестве приоритетной версии рассматривается конфликт девушки с одноклассниками.

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