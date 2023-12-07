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ЦИК исключил ДЭГ за рубежом на выборах президента России

11:47
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Выборы назначены на 17 марта 2024 года

На выборах президента России в марте 2024 года дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не будет применяться за рубежом — это рискованно. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Выборы президента России состоятся 17 марта

Глава ЦИК отметила, что в России онлайн-голосование будет возможно только в тех регионах, где оно уже проходило, причем это будет не более 30 субъектов Российской Федерации, сообщает "Интерфакс".

Мы, руководствуясь, в первую очередь, вопросами безопасности, очень взвешенно, тщательно, именно с учетом запасов прочности для безопасности, будем решать, какие регионы будут применять ДЭГ внутри страны. И, конечно, никоим образом мы не будем применять его за рубежом. Это очень рискованно и может сорвать ДЭГ полностью.

Дистанционное электронное голосование набирает популярность. В 2023 году к нему присоединились 25 регионов, в которых проживают более 22 миллионов избирателей. В сентябре Памфилова отмечала, что в единый день голосования использовать возможность ДЭГ собирались свыше 1,2 миллиона россиян.

В их числе оказался президент России Владимир Путин — он проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Глава государства подчеркнул, что выборы в России организованы максимально удобно для граждан. Премьер-министр России Михаил Мишустин и зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев также воспользовались возможностями ДЭГ.

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