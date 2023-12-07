Профильные комитеты прорабатывают необходимые меры

Комитеты Совета Федерации по обороне и по международным делам получили поручение подготовить системные меры по защите российских политиков, общественных деятелей и представителей средств массовой информации от угроз терактов со стороны киевского режима. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал зампред верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

Вице-спикер уточнил, что речь идет о российских гражданах, которые в силу своей деятельности "оказались под прицелом" украинских властей с их террористическими методами, сообщает ТАСС.

А я напомню, что называется, в воздухе повисли угрозы в адрес многих российских политических, общественных деятелей и руководителей медиаструктрур, СМИ. И, разумеется, должны быть удвоены усилия по тому, чтобы консолидировать позиции международного сообщества на тотальном отрицании подобного рода террористических действий преступного террористического режима, который сейчас правит Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последнее время устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

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