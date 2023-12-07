ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде занялись защитой известных россиян от актов терроризма Украины

12:00
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Профильные комитеты прорабатывают необходимые меры

Комитеты Совета Федерации по обороне и по международным делам получили поручение подготовить системные меры по защите российских политиков, общественных деятелей и представителей средств массовой информации от угроз терактов со стороны киевского режима. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал зампред верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

Один человек пострадал при падении беспилотника в Туле
Появились подробности о сбитом в Подмосковье беспилотнике
В Ростовской области сбит беспилотник ВСУ

Вице-спикер уточнил, что речь идет о российских гражданах, которые в силу своей деятельности "оказались под прицелом" украинских властей с их террористическими методами, сообщает ТАСС.

А я напомню, что называется, в воздухе повисли угрозы в адрес многих российских политических, общественных деятелей и руководителей медиаструктрур, СМИ. И, разумеется, должны быть удвоены усилия по тому, чтобы консолидировать позиции международного сообщества на тотальном отрицании подобного рода террористических действий преступного террористического режима, который сейчас правит Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

Посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последнее время устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Совет Федерации
Совет Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.