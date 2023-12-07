ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отца устроившей стрельбу в гимназии школьницы задержали правоохранители

13:03
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Они пытаются выяснить, каким образом у его дочери оказалось ружье

Родителей устроившей стрельбу в гимназии 14-летней школьницы доставили в отдел МВД – сейчас отца восьмиклассницы допрашивают сотрудники полиции, сообщает Mash со ссылкой на анонимный источник из правоохранительных органов.  

Два человека погибли в результате стрельбы в брянской школе
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске

Правоохранители пытаются выяснить у 53-летнего мужчины, каким образом его несовершеннолетняя дочь смогла выкрасть оружие и пронести его в школу. По данным SHOT, вчера мужчина отмечал свой день рождения. Этот факт и мог побудить школьницу к тому, чтобы незаметно выкрасть ружье из сейфа. 

Сегодня утром ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством. В данный момент следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело как минимум по двум статьям – "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стрельба в школе
Стрельба в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.