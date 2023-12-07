Отца устроившей стрельбу в гимназии школьницы задержали правоохранители

Они пытаются выяснить, каким образом у его дочери оказалось ружье

Родителей устроившей стрельбу в гимназии 14-летней школьницы доставили в отдел МВД – сейчас отца восьмиклассницы допрашивают сотрудники полиции, сообщает Mash со ссылкой на анонимный источник из правоохранительных органов.

Правоохранители пытаются выяснить у 53-летнего мужчины, каким образом его несовершеннолетняя дочь смогла выкрасть оружие и пронести его в школу. По данным SHOT, вчера мужчина отмечал свой день рождения. Этот факт и мог побудить школьницу к тому, чтобы незаметно выкрасть ружье из сейфа.

Сегодня утром ученица восьмого класса гимназии №5 города Брянска открыла огонь по своим одноклассникам из помпового ружья. В результате происшествия погиб один ребенок, еще пятеро пострадали. Устроившая стрельбу восьмиклассница покончила жизнь самоубийством. В данный момент следователи выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело как минимум по двум статьям – "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия".

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