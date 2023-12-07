Матвиенко назвала убийц Кивы беспредельщиками

Они открыто и цинично признаются в совершении этого преступления

Убийцы бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы – "беспредельщики". Об этом во время брифинга заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

По словам политика, официальный Киев открыто и цинично признается в совершении этого особо тяжкого преступления, передает информагентство ТАСС.

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря на территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где он проживал. Причиной смерти политика стал выстрел из неизвестного оружия. На данный момент сотрудники силовых ведомств ведут активный розыск предполагаемого убийцы на территории всего ЦФО. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

По данным Reuters, ответственность за убийство бывшего украинского парламентария лежит на СБУ. СМИ Украины уже подтвердили причастность ведомства к смерти политика и назвали его убийство операцией по устранению "топового предателя".

Утром 7 декабря представитель СК России сообщила, что во время осмотра тела политика криминалисты обнаружили два пулевых ранения. Между тем следователи провели тщательный досмотр автомобиля Ильи Кивы и гостиничного номера, в котором погибший жил на протяжении нескольких месяцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"