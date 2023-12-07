ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко назвала убийц Кивы беспредельщиками

12:23
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Они открыто и цинично признаются в совершении этого преступления

Убийцы бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы – "беспредельщики". Об этом во время брифинга заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

На теле Кивы обнаружили два огнестрельных ранения
Убийцу Кивы разыскивают на территории Центрального федерального округа

По словам политика, официальный Киев открыто и цинично признается в совершении этого особо тяжкого преступления, передает информагентство ТАСС.

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря на территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где он проживал. Причиной смерти политика стал выстрел из неизвестного оружия. На данный момент сотрудники силовых ведомств ведут активный розыск предполагаемого убийцы на территории всего ЦФО. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". 

По данным Reuters, ответственность за убийство бывшего украинского парламентария лежит на СБУ. СМИ Украины уже подтвердили причастность ведомства к смерти политика и назвали его убийство операцией по устранению "топового предателя".  

Утром 7 декабря представитель СК России сообщила, что во время осмотра тела политика криминалисты обнаружили два пулевых ранения. Между тем следователи провели тщательный досмотр автомобиля Ильи Кивы и гостиничного номера, в котором погибший жил на протяжении нескольких месяцев.   

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Илья Кива
Илья Кива
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.