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Австралия ввела санкции против 13 граждан России

13:41
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Они попали под рестрикции из-за дела Кара-Мурзы*

Австралия ввела санкции против 13 граждан России, связав их с делом оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*. Об этом сообщил глава австралийского МИД Пенни Вонг.

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По словам дипломата, санкции введены против трех сотрудников ФСБ и заместителя министра одного из профильных ведомств России. Имена и должности остальных физических лиц он не назвал, передает РИА Новости.

Весной 2023 года Владимир Кара-Мурза* получил 25 лет колонии строго режима за государственную измену и распространение недостоверной информации о действиях ВС России на территории Украины.

*признан в России иноагентом

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