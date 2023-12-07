ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

12:09
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Мэр поблагодарил сотрудников Московского авиацентра за тысячи спасенных жизней

Больше 190 экстренных вылетов с начала года совершили пилоты Московского авиационного центра, сообщил Сергей Собянин. Санавиацию задействовали для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях, а также госпитализации больных. Восемь раз вертолеты были задействованы в тушении крупных возгораний.

Сейчас в распоряжении авиацентра есть пять пожарных и пять санитарных вертолетов, а также вертолет-разведчик. Город пополняет авиационно-техническую базу авиацентра, обучает персонал, отметил мэр. Он поблагодарил сотрудников авиацентра за тысячи спасенных людей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Московский авиацентр
Московский авиацентр
Московский авиацентр
Московский авиацентр
Вертолет санитарной авиации
Вертолет санитарной авиации
Московский авиацентр
Московский авиацентр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.