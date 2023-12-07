Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Мэр поблагодарил сотрудников Московского авиацентра за тысячи спасенных жизней

Больше 190 экстренных вылетов с начала года совершили пилоты Московского авиационного центра, сообщил Сергей Собянин. Санавиацию задействовали для эвакуации пострадавших в ДТП и других происшествиях, а также госпитализации больных. Восемь раз вертолеты были задействованы в тушении крупных возгораний.

Сейчас в распоряжении авиацентра есть пять пожарных и пять санитарных вертолетов, а также вертолет-разведчик. Город пополняет авиационно-техническую базу авиацентра, обучает персонал, отметил мэр. Он поблагодарил сотрудников авиацентра за тысячи спасенных людей.

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