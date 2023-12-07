"Справедливая Россия — За правду" выдвинет кандидатуру Путина в президенты

Об этом рассказал глава партии Сергей Миронов

На съезде партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" кандидатом в президенты России от этой политической силы будет выбран Владимир Путин. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, председатель партии Сергей Миронов.

Политик уточнил, что съезд запланирован на 23 декабря, а решение о выдвижении от партии Путина было принято еще в мае — партии осталось лишь подтвердить его официально, сообщает "Интерфакс".

При этом Миронов не исключил, что "к этому времени, возможно, произойдут ожидаемые события, и на тот момент либо как самовыдвиженец, или какие-то другие решения будут по кандидатуре Владимира Путина".

Владимир Путин еще не оглашал свои планы относительно выборов главы государства в 2024 году. Однако его белорусский коллега Александр Лукашенко заявлял, что Путин одержит победу на предстоящих выборах — на данный момент у российского лидера нет ни одного "серьезного соперника", который мог бы составить ему конкуренцию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что следующий глава государства должен быть таким же, как Владимир Путин "или другим, но таким же". Спикер Кремля заявил, что "если Путин решит баллотироваться на новый срок, то он однозначно победит".

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