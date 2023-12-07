К этому ведет поддержка киевского режима странами Запада

В ситуации на Украине Соединенные Штаты рискуют устроить себе "второй Вьетнам". Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в статье "2024 — год геополитического пробуждения", опубликованной в журнале "Разведчик".

Как подчеркнул Нарышкин, дальнейшая поддержка киевского режима может лишь ускорить падение международного авторитета Запада. С этим придется разбираться каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в США не придет мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло".

Глава СВР предположил, что западные политики "в силу объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной" будут пытаться максимально затянуть боевые действия на Украине и превратить этот конфликт во "второй Афганистан" в расчете на постепенное истощение России.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли. Он допустил повторение Соединенными Штатами на Украине прежних ошибок, допущенных Вашингтоном во время конфликтов в других уголках планеты.

Западные журналисты пишут, что если США после вливаний огромных ресурсов в поддержку Киева не окажутся на стороне победителей, авторитету Вашингтона, который уже был подпорчен бегством из Афганистана, будет нанесен серьезный ущерб с глобальными далеко идущими последствиями.

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