ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нарышкин предупредил о риске превращения Украины во "второй Вьетнам"

12:41
  • четверг
  • 07 декабря 2023

К этому ведет поддержка киевского режима странами Запада

В ситуации на Украине Соединенные Штаты рискуют устроить себе "второй Вьетнам". Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в статье "2024 — год геополитического пробуждения", опубликованной в журнале "Разведчик".
Украина осталась без американской помощи до Нового года

Как подчеркнул Нарышкин, дальнейшая поддержка киевского режима может лишь ускорить падение международного авторитета Запада. С этим придется разбираться каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в США не придет мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло".

Глава СВР предположил, что западные политики "в силу объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной" будут пытаться максимально затянуть боевые действия на Украине и превратить этот конфликт во "второй Афганистан" в расчете на постепенное истощение России.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли. Он допустил повторение Соединенными Штатами на Украине прежних ошибок, допущенных Вашингтоном во время конфликтов в других уголках планеты.

Западные журналисты пишут, что если США после вливаний огромных ресурсов в поддержку Киева не окажутся на стороне победителей, авторитету Вашингтона, который уже был подпорчен бегством из Афганистана, будет нанесен серьезный ущерб с глобальными далеко идущими последствиями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вьетнамская война
Вьетнамская война
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.