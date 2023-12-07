Выдано разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО

На базе комплекса будут развивать высокотехнологичные производства

Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское Новомосковского административного округа.

Трехэтажный центр появится между Остафьевским шоссе и улицей Троицкой, по адресу: квартал №100, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

На площади более 14,6 тысячи квадратных метров разместятся компании в сфере электроники, машиностроения или ИT-сектора. На базе комплекса будут развивать высокотехнологичные производства.

Здание Центра будет состоять из 20 обособленных секций с отдельными входами. Фасады отделают сэндвич-панелями серого цвета, будет обеспечена безбарьерная среда для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся тротуары, стоянки, освещение, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Центра инноваций и импортозамещения позволит создать примерно 230 рабочих мест.

Объект будет возведен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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