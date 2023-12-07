Украина запросила аварийную помощь от энергосистем соседей

В стране резко похолодало

В украинской энергетической компании "Укрэнерго" заявили о дефиците в энергосистеме страны.

Дефицит наблюдается уже третьи сутки, Киев вынужден запросить аварийную помощь у Польши, Румынии и Словакии. Общем помощи составляет 1 800 мегаватт в час, передает ТАСС.

Украина столкнулась с дефицитом в энергосистеме в связи с похолоданием, а также из-за аварийного ремонта нескольких блоков теплоэлектростанций.

Украинцев призвали экономнее расходовать электроэнергию и призвали готовиться к возобновлению отключений света по графикам.

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