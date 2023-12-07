В Кремле анонсировали итоговое заседание Госсовета

Оно пройдет в конце декабря

Президент России Владимир Путин планирует провести итоговое заседание Госсовета. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал помощник главы государства Игорь Левитин.

Как уточнил представитель Кремля, точная дата мероприятия пока не установлена, но ожидается, что оно пройдет в конце декабря.

Темой итогового заседания Госсовета с участием президента Левитин назвал наставничество, сообщает ТАСС.

У Владимира Путина в настоящее время активная рабочая повестка, за полтора дня российский лидер реализует три крупных международных мероприятия: уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, а также готовится принять в Москве президента Ирана.

Политолог-востоковед Елена Супонина рассказала, является ли торжественный прием, оказанный Владимиру Путину в ОАЭ и Саудовской Аравии, лишь данью традиции или это демонстрация тесных связей между нашими странами.

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