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В ДНР рассказали о применении ВСУ химического оружия

13:23
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Украинские военные и прежде использовали запрещенные виды вооружений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова стали применять химические боеприпасы на артемовском направлении, в частности под Клещеевкой. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
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Гагин напомнил, что такое вооружение украинская армия прежде уже использовала против российских военных — в частности, в окрестностях Волновахи, Мариуполя, Угледара и Горловки, сообщает ТАСС.

Ранее глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский рассказал, что в отношении представителей власти новых российских регионов киевский режим применял химические поражающие вещества.

Кроме того, Украина использует запрещенные вещества для организации провокаций. В частности, весной в Сумской области неонацисты оборудовали площадку для съемок постановочных роликов, чтобы "задокументировать" якобы применение химического оружия российскими подразделениями.

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