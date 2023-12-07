Собянин: Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Результат оценил Сергей Собянин

Сюда поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды из северных и восточных районов столицы и примыкающих к ним подмосковным городов: Химок, Мытищ, Долгопрудного, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец, где и расположены одноименные очистные сооружения. За сутки они могут пропустить 3 миллиона кубометров сточных вод. Однако благодаря активному использованию в городском хозяйстве Москвы водосберегающих технологий по факту их поступает меньше 2 миллионов .

"В этих каналах находятся лампы-модули, которые убивают все микроорганизмы, далее вода уже поступает в Москва-реку - очищенная и обеззараженная. Средняя скорость воды - около 1 метра в секунду", - рассказал Максим Курако, главный инженер Люберецких очистных сооружений.

Вода очищается здесь механически и биологически. Сначала стоки проходят через решетки с 5-миллиметровыми прозорами, песколовки, первичные отстойники, аэротенки и вторичные отстойники. Уже очищенная вода обеззараживается ультрафиолетом.

"Применен совершенно другой принцип и подход. Полностью каналы все перекрыты, в них сделаны интенсивные вентиляции. Причем она не просто выбрасывается в атмосферу, а проходит через комплекс газоочистных установок. Вы можете находиться в здании и достаточно спокойно и комфортно дышать", - объяснил Сергей Новиков, директор Люберецких очистных сооружений.

Отходы, которые остаются на грабельных решетках, специальные транспортеры доставляют в промывочные гидравлические прессы. После - обеззараживают, грузят в контейнеры и отправляют на термическую утилизацию. Осадок, образовавшийся в процессе очистки, проходит несколько этапов обработки. Часть становится искусственной биопочвой - ее используют при рекультивации карьеров и полигонов ТБО , а часть перерабатывают в биотопливо.

Масштабная реконструкция Люберецких очистных сооружений началась 10 лет назад.

"Мы закончили многолетнюю работу по реконструкции Люберецких очистных сооружений, самых крупных в Европе. Полностью заменена механическая очистка, биологическая, построен второй блок, и полностью обеспечивается ультрафиолетная очистка воды, обеззараживание. Огромные работы проведены по снижение выбросов, запахов, которые мучили близлежащие районы. В целом количество таких выбросов снизилось за последние годы в 10 раз. Это, конечно, другие условия жизни, другая экология, которая значительно улучшилась для 2 миллионов жителей Москвы и Подмосковья", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Многие технологические решения на Люберецких очистных сооружениях применяются впервые в России - такие, как очистка возвратных потоков от фосфора и азота.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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