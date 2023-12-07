В Подмосковье задержали лжетрейдера

Мужчина обманул своих клиентов на миллионы рублей

Взамен прироста прибыли - лишь новый рост долгов. Вместо портфеля с акциями - синяя тряпичная сумка. Даже передвигается всезнающий бизнес-гуру скромно, на общественном транспорте. Однако простота в стиле жизни в корне не совпадает с манерой общения. Встречаться с учениками учитель из интернета не хочет, каждый раз в буквальном смысле сбегает. Поэтому, чтобы задать вопрос лично, им приходится устраивать слежку.

Куча долгов и обещаний - а ведь еще недавно 54-летний Андрей Пасынков на своем канале учил обычных людей зарабатывать в сфере инвестиций и активно предлагал личную помощь.

"Оказывается, на протяжении последнего года он проводил обучение, хотя даже лекции не сам писал. И после того, как ученики начинали это обучение, предлагал им инвестировать. Вкладывать деньги. То есть он как верховный гид будет этим всем управлять, чтобы кому в пятикратном, кому в десятикратном размере увеличить доходы", - рассказывает пострадавший.

Правда, на деле обещанной прибыли из учеников никто так и не увидел, наоборот, почти все лишились того, что вложили. Со слов пострадавших, поначалу Андрей создавал впечатление профессионала, который действительно разбирается в инвестициях и умеет обращаться с финансами - и своими, и чужими.

"У него там было два варианта - или он там заходил под моим логином и паролем на биржу и торговал, или полностью деньги оказывались в его распоряжении. Сначала было нормально все. Три месяца он мне все выплачивал", - говорит пострадавшая.

А дальше появлялись отговорки: деньги заблокированы на иностранных счетах, негде жить родителям, и вообще он уже рассчитался с теми, кому был должен, проведя процедуру банкротства. Только процедура банкротства, со слов пострадавших, у лжетрейдера была проведена еще несколько лет назад, а обманывать продолжал и после. Решить вопрос мирно у вкладчиков не получилось, пришлось писать коллективное заявление в полицию. Там его приняли и начали изучать ситуацию. И тут гуру инвестиций сам ускорил этот процесс, явившись к одному из пострадавших для разговора. Уже бывший ученик разговор расценил как угрозу в свою сторону и вызвал полицейских. Прибывшие на место сотрудники доставили подозреваемого прямиком в участок. А изучив записи с камеры видеонаблюдения, начали разбирательство.

"В настоящее время установлены четверо пострадавших, общая сумма ущерба - более миллиона рублей. С учетом позиции Химкинский городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемом деянии подозреваемый признал в полном объеме", - сообщили в прокуратуре.

Теперь трейдеру может грозить до 10 лет заключения под стражей за мошенничество. А возможно, добавится еще и обвинение в угрозах своим клиентам.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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