В Музее Андрея Рублева представили "Иконописные редкости"

Можно увидеть, как неизвестные художники дополняли евангельские события и жития святых подчас неожиданными деталями

"Иконописные редкости" можно увидеть в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Изображения святых и известные сюжеты представлены весьма непривычно.

В основе иконы конца 17-го - начала 20-го века из частной коллекции. Их дополняют шедевры из собрания музея. География широка: от центральной части страны до Севера и Сибири. Много внимания уделено старообрядческим памятникам религиозной живописи.

На выставке можно увидеть, как неизвестные художники дополняли евангельские события и жития святых подчас неожиданными деталями, которые уже нигде больше не встречаются.

"Например, на этой выставке мы можем увидеть икону "Богоматерь. Небо и храм Божества", которая является очень редкой для русской иконописи, источник формирования этой иконографии неизвестен, очевидно, использовались какие-то западно-европейские образцы, творчески переосмысленные русским художником", - рассказала Мария Яковлева, куратор выставки.

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