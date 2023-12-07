ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Музее Андрея Рублева представили "Иконописные редкости"

15:12
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Можно увидеть, как неизвестные художники дополняли евангельские события и жития святых подчас неожиданными деталями

"Иконописные редкости" можно увидеть в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Изображения святых и известные сюжеты представлены весьма непривычно.

В основе иконы конца 17-го - начала 20-го века из частной коллекции. Их дополняют шедевры из собрания музея. География широка: от центральной части страны до Севера и Сибири. Много внимания уделено старообрядческим памятникам религиозной живописи.

На выставке можно увидеть, как неизвестные художники дополняли евангельские события и жития святых подчас неожиданными деталями, которые уже нигде больше не встречаются.

"Например, на этой выставке мы можем увидеть икону "Богоматерь. Небо и храм Божества", которая является очень редкой для русской иконописи, источник формирования этой иконографии неизвестен, очевидно, использовались какие-то западно-европейские образцы, творчески переосмысленные русским художником", - рассказала Мария Яковлева, куратор выставки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Предпоказ выставки "Иконописные редкости" в Музее имени Андрея Рублева
Предпоказ выставки "Иконописные редкости" в Музее имени Андрея Рублева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.