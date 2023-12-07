Московский "поселок художников" празднует 100-летие

Все постройки - за редким исключением - на месте

И пусть табличка "Левитана, 10" уже висит на другом доме, а старый не сохранился, поселок "Сокол" - выдающийся пример в истории градостроительства. Прошло 100 лет, а план его остался неизменным. И постройки - за редким исключением - на месте.

Дедушка Татьяны Веселицкой был первым председателем кооператива "Сокол": Василий Федоров принимал участие в его строительстве и твердо решил проживать там со своей семьей. Деятель культуры, он много работал с живописцами. Особенно восхищался работами передвижников. А потому активно поддержал идею дать их имена улицам поселка. На самом деле, в "поселке художников" всегда жили представители разных профессий.

"Могли участвовать в этом кооперативе только имущие люди. Инженеры какие-то на заводах, экономисты, банковские работники", - говорит Веселицкая.

"Вологодская изба". Особняк в стиле модерн. Следом - ряд деревянных построек: на одну или на две семьи. Домов построили в "Соколе" 114. Двух одинаковых не найдешь. Стоит ли удивляться, когда для создания поселка собрались архитекторы с такими фамилиями.

"Николай Марковников, Иван Кондаков, братья Веснины, Алексей Щусев, Зиновий Розенфельд воспринимали это место как полигон для архитектурных экспериментов", - объясняет Майкл Арутюнян, куратор-исследователь Галереи на Песчаной объединения "Выставочные залы Москвы".

Концепция "города-сада" английского философа Эбенизера Говарда будоражила умы и советских архитекторов. Мечта на грани утопии должна была воплотиться в Сокольниках - отсюда имя поселка. Но почва там влажная. В итоге землю выделили в окруженном соснами селе Всехсвятское.

Промышленная Москва - для работы. Идеально обустроенные кооперативы - для жизни, души, творчества. И недалеко от города. Идея была такой. И ведь сработало. Прошло 100 лет, а для жителей есть и библиотека, и детский сад, и школа.

После работы профессора, воспитательницы, экономисты, художники во все времена спешили что-то сделать для своего поселка. Идея всеобщего единения, возможно, самое ценное, что подарили жителям "Сокола" его создатели.

Перекресток "Звездочка" - сердце "Сокола". Отсюда в пять разных сторон расходятся улицы поселка. Здесь удобно назначать встречи. С этого места экскурсоводы рекомендуют начать прогулку. И именно тут, согласно многолетней традиции, соколяне отмечают все праздники.

Своим "поселок художников" считают и жители соседних многоэтажек. Сюда приходят погулять. Дома стоят вдоль "красной линии" - перед глазами прохожих. А за ними - деревенский пейзаж, свой личный Эдем.

В честь 100-летия поселка до 10 декабря в Галерее на Песчаной улице открыта выставка. Что носили жители известнейшего московского поселка, что использовали в быту, а главное - о чем мечтали: на эти вопросы попытались ответить организаторы.

100-летие жители поселка встречают с одной мечтой: сохранить это уникальное место.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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