Школьница в Брянске расстреляла одноклассников из ружья: что известно о происшествии

Есть погибшие и пострадавшие, возбуждено уголовное дело

Территория брянской гимназии № 5 оцеплена. Следователи собирают материалы и вещественные доказательства. По беспорядку в классе видно, какая паника здесь была. И можно только представить, что испытали дети и педагог, когда в кабинет ворвалась вооруженная дробовиком 14-летняя школьница и открыла беспорядочный огонь. Ее не остановило даже то, что в этом же помещении находилась родная сестра-близнец.

"Четырнадцатилетняя школьница пронесла в школу ружье, из которого произвела несколько выстрелов. В результате погибла она сама, а также один из ее одноклассников. Пятеро одноклассников ранены и в настоящее время находятся в лечебных учреждениях. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в СК.

Выстрелы были слышны по всему зданию. Учителя других классов, чтобы успокоить детей, поначалу говорили, что это часть учебного процесса в других кабинетах. Но все необходимые меры защиты предприняли.

По некоторым данным, дробовик, а вместе с ним и огромный нож, школьница незаметно пронесла в учебное заведение в тубусе для бумаг. Установленная на входе металлическая рамка не работала. Охотничье ружье "Бекас-3" принадлежит ее отцу. Тот уверяет, что хранил оружие надлежащим образом - в сейфе, но дочь каким-то образом выкрала ключи. Родителей, учителей и других сотрудников школы сейчас допрашивают. Следователи проверяют в том числе и соцсети подростков, чтобы установить мотив.

"Семья неплохая. Мы их знаем больше 10 лет, всегда в хороших отношениях. Положительная семья.Насколько я знаю, какая-то травля была в школе", - говорит соседка.

По другой версии, к расправе мог подтолкнуть конфликт с одноклассницей из-за мальчика.

Власти Брянской области выразили соболезнования родным погибшего от рук стрелявшей ребенка и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По поводу раненых запланированы консультации с федеральными клиниками. Состояние тяжело раненого школьника удалось стабилизировать.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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