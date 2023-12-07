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В "Экспоцентре" прошел научный форум "Медицина молодая"

14:53
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Ученые, эксперты и лидеры мнений обсудили вопросы современного здравоохранения и его перспективы

В Москве в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" прошел научно-образовательный форум "Медицина молодая".

Это площадка, на которой ученые, эксперты и лидеры мнений обсуждают вопросы современного здравоохранения и его перспективы. В этот раз прозвучали самые передовые мнения о развитии медицины, были представлены последние разработки по различным направлениям.

На мероприятии также наградили молодых специалистов, победивших в конкурсе Всероссийской научной школы "Медицина молодая 2023".

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Форум "Медицина молодая"
Форум "Медицина молодая"
Форум "Медицина молодая"
Форум "Медицина молодая"
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