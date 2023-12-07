Участникам спецоперации могут продлить право на кредитные каникулы

Этот вопрос согласовали в профильном думском комитете

Комитет Государственной думы России по финансовому рынку поддержал продление до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратится за кредитными каникулами.

Обществам с ограниченной ответственностью, если они состоят из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, такое право продлевается в отношении кредитов, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Ожидается, что 12 декабря Госдума рассмотрит эти поправки уже во втором чтении, сообщает РИА Новости.

Ранее члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли на рассмотрение Государственной думы поправки, которые предоставят преимущества участникам спецоперации и их детям при зачислении в колледжи и техникумы. Зачисление не будет зависеть от результатов в школьном аттестате и наличия договора целевого обучения.

В ноябре рабочая группа адресовала главе государства новые инициативы по мерам поддержки бойцов. В частности, предлагается распространить льготы, положенные только контрактникам, еще и на добровольцев. Также власти могут утвердить особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму в связи с боевыми действиями.

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