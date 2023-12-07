Росгвардия проведет проверку в брянской школе после стрельбы

В гимназии в Брянске погибли два человека

Законность действий охраны в брянской школе, где произошла стрельба, проверят сотрудники главного управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

В своем Telegram-канале парламентарий рассказал, что по поручению директора Росгвардии Виктора Золотова в Брянск уже направлена группа специалистов.

В частности, предстоит выяснить законность действий частных охранников. Школа находится под физической охраной ЧОО "Экскалибур" и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 9.15. На входе находилась женщина-частный охранник.

По данным источников, ученица, открывшая стрельбу, пронесла огнестрельное оружие в школу в тубусе для бумаг. По неподтвержденным данным, установленная на входе в школу рамка металлоискателя не сработала, а дежуривший охранник не стал проводить проверку ручным прибором.

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники полиции выносят рамки металлоискателей из брянской гимназии №5, чтобы отправить их на экспертизу.

Вопросы об организации пропускного режима и охраны образовательного учреждения следователи сейчас задают директору школы Галине Сауткиной. Как сообщает Telegram-канал Shot, ее допрашивают в местном управлении Следственного комитета, процессуальный статус пока не определен. Shot утверждает, что Сауткина уже попадала в поле зрения правоохранительных органов: в 2019 году ее оштрафовали за нарушение правил госзакупок.

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