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ВС России перехватили украинский БПЛА над Воронежской областью

14:20
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Никто не пострадал

Средства радиоэлектронной борьбы ВС России перехватили украинский БПЛА над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

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По словам политика, ситуация на территории региона находится под контролем – никто из гражданских не пострадал.  

5 декабря системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько десятков украинских БПЛА самолетного типа над территорией Крыма. Информации о пострадавших в связи с террористическими действиями ВСУ не поступало, уточнили в Минобороны России.

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