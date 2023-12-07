Никто не пострадал

Средства радиоэлектронной борьбы ВС России перехватили украинский БПЛА над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам политика, ситуация на территории региона находится под контролем – никто из гражданских не пострадал.

5 декабря системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько десятков украинских БПЛА самолетного типа над территорией Крыма. Информации о пострадавших в связи с террористическими действиями ВСУ не поступало, уточнили в Минобороны России.

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