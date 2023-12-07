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Для части россиян отменили комиссию за оплату услуг ЖКХ

14:20
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Данная норма вступит в силу с 1 июля 2024 года

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, регулирующие порядок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
В кабмине поддержали отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

С 1 июля 2024 года запрещается взимать комиссию при оплате жилого помещения и услуг ЖКХ с граждан, признанных нуждающимися в социальной поддержке. Запрет действует для кредитно-финансовых организаций, операторов почтовой связи, платежных агентов и субагентов.

Список лиц, которые нуждаются в такой поддержке, установит правительство, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в декабре 2023 года повышать не будут, следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года. Это связано с тем, что в 2022 году кабмин повышал тарифы за услуги ЖКХ дважды ради обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры и обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что тарифы на услуги ЖКХ должны быть экономически обоснованы и доступны для людей, но при этом и учитывать интересы производителей.

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Оплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
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