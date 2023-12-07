ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали

Задержан гражданин Белоруссии

Российские спецслужбы раскрыли террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины и направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры России. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказали в Федеральной службе безопасности.

В Омской области задержали гражданина Белоруссии, который 29 и 30 ноября подорвал два товарняка с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали.

Мужчина рассказал, что действовал по заданию соотечественника, который сейчас проживает в Литве и действует под контролем украинских спецслужб.

ФСБ выясняет, причастен ли задержанный к другим диверсиям и терактам. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жителя Рязани, завербованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, задержали за совершение терактов. О деятельности рязанца стало известно во время расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября взрывного устройства на железной дороге в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов грузового поезда.

До того теракт предотвратили в Москве — злоумышленник намеревался подорвать цистерну на железнодорожной станции. В лесопарке он должен был забрать приготовленное для него вещество, необходимое для изготовления взрывного устройства, но после изъятия детонатора из тайника мужчину задержали столичные сотрудники Федеральной службы безопасности.

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