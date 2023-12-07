Песков обвинил Байдена в демонизации России

Президент США обвинил Россию в готовности напасть на члена НАТО

В Кремле сожалеют о том, что Вашингтон продолжает пытаться использовать Россию как инструмент в своих делах. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о том, что Россия после победы в своей специальной военной операции на Украине атакует одно из государств — членов НАТО, сообщает РИА Новости.

В данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны. Мы считаем, что это весьма-весьма досадная практика.

Ранее высказывания Байдена о возможности прямого столкновения вооруженных сил США и России прокомментировал российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Он отметил, что американские власти "не гнушаются любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи", лишь бы "оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на "сдерживание" Российской Федерации".

В Кремле также попеняли властям Чехии на несдержанность, когда президент этой европейской страны Петр Павел призвал стран-участниц НАТО воспринимать Москву как угрозу номер один и готовиться к конфликту высокой интенсивности на территории Европы. Песков в ответ охарактеризовал это высказывание как истерическое, подчеркнув, что подобные заявления звучат с чешской стороны не впервые.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"