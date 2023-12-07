Коломойский* подал в суд на Зеленского

Коллегия судей не стала рассматривать иск предпринимателя

Предприниматель Игорь Коломойский* подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна.ua".

По данным издания, Коломойский* считает президентский указ о лишении его украинского гражданства противоправным.

Во время заседания судья попросил предпринимателя объяснить, почему тот обратился в суд спустя полтора года после подписания указа. Предприниматель ответил, что якобы узнал о лишении его гражданства лишь осенью 2023 года.

Коллегия судей сочла озвученную Коломойским* причину недостаточным аргументом и не стала рассматривать его иск в связи с истечением срока давности.

Летом 2022 года в Сети появилась фотография указа президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства ряда лиц – в том числе и предпринимателя Игоря Коломойского*. Спустя год сотрудники Киевского районного суда опровергли информацию о лишении миллиардера гражданства. Сам Коломойский* рассказывал в одном из интервью, что его судят как гражданина других государств – Кипра и Израиля.

* Внесен в российский список террористов и экстремистов

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