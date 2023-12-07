Политик погиб на территории подмосковного отеля

Вопросы об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы следует адресовать правоохранительным органам. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В подмосковном главке Следственного комитета России рассказали, что Кива был убит накануне неизвестным во время прогулки в парке, он скончался от двух пулевых огнестрельных ранений. Возбуждено уголовное дело, эксперты осмотрели автомобиль потерпевшего и гостиничный номер, где он жил, нашли пистолетные гильзы и патрон.

Журналисты попросили Пескова оценить возможное наличие связи между случившимся с Кивой и убийствами Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, сообщает РИА Новости.

Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием, и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что убийцы бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы – "беспредельщики". Она указала на то, что официальный Киев открыто и цинично признается в совершении этого особо тяжкого преступления.

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