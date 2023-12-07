На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции

Точной информации о количестве заболевших нет
Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены на Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Первый случай заболевания микоплазменной инфекцией в России зафиксировали осенью текущего года. 6 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко во время брифинга назвал эту инфекцию абсолютно управляемой и подчеркнул, что на данный момент медучреждения страны располагают всеми необходимыми препаратами для экстренной профилактики и лечения заболевания.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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