На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции

Точной информации о количестве заболевших нет

Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены на Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Первый случай заболевания микоплазменной инфекцией в России зафиксировали осенью текущего года. 6 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко во время брифинга назвал эту инфекцию абсолютно управляемой и подчеркнул, что на данный момент медучреждения страны располагают всеми необходимыми препаратами для экстренной профилактики и лечения заболевания.

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