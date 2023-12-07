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На Кубани сообщили о случаях микоплазменной инфекции

16:07
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Точной информации о количестве заболевших нет

Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией выявлены на Кубани, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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Первый случай заболевания микоплазменной инфекцией в России зафиксировали осенью текущего года. 6 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко во время брифинга назвал эту инфекцию абсолютно управляемой и подчеркнул, что на данный момент медучреждения страны располагают всеми необходимыми препаратами для экстренной профилактики и лечения заболевания.

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