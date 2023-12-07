Песков призвал не спешить с выводами о ЧП в брянской школе

Необходимо сначала выявить причины трагедии

Прежде чем давать какие-то заключения о событиях в брянской гимназии, где при стрельбе погибли две ученицы, важно установить первопричину и все обстоятельства. На это в четверг, 7 декабря, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что в брянской трагедии должны разбираться правоохранительные органы, чем они уже усиленно занимаются, сообщает РИА Новости.

Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами... Поэтому прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое — оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное — причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае.

По данным источников, ученица, открывшая стрельбу, пронесла огнестрельное оружие в школу в тубусе для бумаг. Законность действий охраны в брянской школе, где произошла стрельба, проверят сотрудники главного управление государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Глава Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Политик пообещал, что семьям погибшей и раненых при стрельбе в школе в Брянске окажут необходимую помощь, а власти и правоохранительные органы выяснят, как школьница смогла достать и пронести в школу огнестрельное оружие.

В свете трагедии в Брянске возникла дискуссия о запрете школьникам использовать мобильные телефоны в учебных учреждениях. Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Михаил Берулава напомнил, что гаджеты отвлекают детей от занятий. При этом в Госдуме не считают, что запрет мобильных телефонов у детей в школах помешает вызвать полицию в чрезвычайной ситуации.

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