ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 27 дронов

15:15
  • четверг
  • 07 декабря 2023

На южно-донецком направлении ВСУ потеряли до 160 боевиков

Украинский самолет Су-25 сбили российские силы противовоздушной обороны в районе Веселой Горы в ДНР. Как сообщили в Минобороны России, ПВО также перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

ВС России перехватили украинский БПЛА над Воронежской областью
Стало известно, как ВС России будут сбивать истребители F-16

По данным военного ведомства, перехвачено более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили: 27 дронов ВСУ уничтожены в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка в ЛНР, а также Горловки и Соледара в ДНР.

Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении нанесли удары по живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. В районах Сладкого, Никольского и Урожайного потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и артиллерийская система М777 производства США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Обломки Су-25 ВВС Украины
Обломки Су-25 ВВС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.