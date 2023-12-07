На южно-донецком направлении ВСУ потеряли до 160 боевиков

Украинский самолет Су-25 сбили российские силы противовоздушной обороны в районе Веселой Горы в ДНР. Как сообщили в Минобороны России, ПВО также перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

По данным военного ведомства, перехвачено более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили: 27 дронов ВСУ уничтожены в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Маньковка в ЛНР, а также Горловки и Соледара в ДНР.

Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении нанесли удары по живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. В районах Сладкого, Никольского и Урожайного потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и артиллерийская система М777 производства США.

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