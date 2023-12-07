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Путин провел беседу с наследным принцем Омана

18:01
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Путин отметил хорошие перспективы для развития сотрудничества между странами

На полях инвестиционного форума "Россия зовёт!" состоялась беседа Владимира Путина с наследным принцем султаната Оман Зиязаном Бен Хейсамом Аль Саидом.
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Глава нашего государства отметил хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме между нашими странами. Президент обратил внимание на то, что между Россией и Оманом сейчас открыты прямые авиационные рейсы. 

Со своей стороны, наследный принц заявил, что разделяет оценки нынешней международной ситуации, высказанные Владимиром Путиным. В первую очередь, того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, уточнил Зиязин бен Хайсам Аль Саид.

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Владимир Путин и наследный принц Омана Зиязан Бен Хейсам Аль Саид
Владимир Путин и наследный принц Омана Зиязан Бен Хейсам Аль Саид
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