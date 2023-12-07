Путин предсказал скорую революцию в мировой экономике

Монополия западных банков рухнет

Мировую экономику в ближайшие годы ожидает настоящая революция. Как заявил на форуме ВТБ "Россия зовет!" Владимир Путин, монополия крупных западных банков будет подорвана.

Президент России отметил, что западные банки и без того сейчас находятся не в самом хорошем состоянии. Вдобавок, в международных платежах все шире используются более современные и продвинутые решения - в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

Эксперты считают, что уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции в мировой экономике, заявил Путин. В результате монополия крупных западных банков будет окончательно подорвана, приводит слова российского лидера ТАСС.

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