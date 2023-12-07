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Путин рассказал об укреплении Россией финансового суверенитета

15:39
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Российская финансовая система "здорова", отметил глава государства

В целом финансовая система России находится в здоровом состоянии, несмотря на внешнее санкционное давление. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал глава государства Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, российские банки демонстрируют устойчивость и продолжают стабильно работать вопреки рестрикциям Запада. При этом система SWIFT, от которой в свое время отключили ряд кредитно-финансовых организаций России, дискредитирована и показала собственную архаичность.

В мировой банковской системе, которая находится сейчас не в лучшем состоянии, грядут кардинальные перемены в свете новых технологий, включая блокчейн, цитирует Путина РИА Новости.

Цели, которые ставили наши недоброжелатели, явно не достигнуты, напротив, мы только укрепляем свой суверенитет в этой сфере и делаем это достаточно уверенно.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ноябре рассказала, что отечественный банковский сектор вернулся в хорошую форму, поэтому пришло время подумать о его дальнейшем развитии. Она подчеркнула, что "важна не только прибыль здесь и сейчас, но важно создание доверия на рынке и долгосрочная лояльность потребителей".

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