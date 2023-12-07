Путин: Россия больше не "бензоколонка" для остального мира

Российская экономика утратила сырьевой характер

К нашей стране больше не применимо выражение "Россия — это бензоколонка". Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая в четверг, 7 декабря, на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Глава государства отметил хорошее состояние российской экономики, которая претерпевает позитивные структурные изменения, сообщает РИА Новости.

И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что "наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали". Как подчеркнул политик, "о наших успехах говорят даже оппоненты".

По прогнозам Минэкономразвития, до конца 2023 года обрабатывающая промышленность должна продемонстрировать рост около 7%. За период с января по август показатель уже превысил 6,5%.

Владимир Путин указывал, что в нынешней структуре российской экономики на долю перерабатывающих отраслей приходится уже 43%. Структура экономики нашей страны претерпевает качественные изменения, каких еще не было за всю историю современной России.

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