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Адвокат сообщил, что Стрелкову продлили арест на полгода

16:35
  • четверг
  • 07 декабря 2023

Ему грозит до пяти лет колонии

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин) проведет в СИЗО еще полгода. Об этом сообщил его адвокат Гаджи Алиев.

Суд предъявил Стрелкову обвинение в экстремизме
Задержан экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

"Суд продлил меру пресечения (Стрелкова – прим.ред.) на 6 месяцев", – приводит телеканал РЕН ТВ слова адвоката.

21 июля 2023 года Игоря Стрелкова задержали по подозрению в осуществлении публичного призыва к экстремизму. Ему грозит до пяти лет колонии. Осенью еще один адвокат Стрелкова сообщил СМИ, что расследование уголовного дела в отношении его подзащитного закончено и передано в прокуратуру для утверждения.

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